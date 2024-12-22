По делу Тимура Иванова изъяли 12 редчайших ретроавтомобилей, мотоциклы и катер

Правоохранители изъяли 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска, два мотоцикла и катер по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Среди изъятых автомобилей редкие Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948-го. Ещё силовики забрали Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969-го. В общей сложности было арестовано 37 транспортных средств, которые были оформлены на близких Иванова и подконтрольные организации. В числе имущества — 23 авто, 12 мотоциклов, мотороллер и катер для рыбалки.