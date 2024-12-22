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22 декабря, 12:39

«Не хочу ничего говорить»: Шаляпин объяснил своё странное поведение перед новогодними каникулами

Певец Прохор Шаляпин признался, что боится сглазить новогодний отпуск

Прохор Шаляпин. Обложка © Telegram / Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин. Обложка © Telegram / Прохор Шаляпин

Новогодние каникулы — период отпусков. В это время многие звёзды, хорошенько заработав на праздничных корпоративах, едут отдохнуть в тёплые края. А журналисты всеми силами узнать у артистов, где они планируют провести время. С аналогичным вопросом редакторы портала «Страсти» обратились и к Прохору Шаляпину, однако он ответил весьма странно.

Певец побоялся сглазить свой новогодний отпуск, поэтому отказался раскрывать подробности предстоящей поездки. Странное поведение он объяснил верой в суеверия. Тем не менее, артист обещал снять видео, когда уже доберётся до места отдыха.

«У меня впереди достаточно сложные гастроли. И если отдых будет, то в январе. Пока не хочу ничего говорить, потому что я человек суеверный. Вот переберусь на острова и запишу вам видео!» — заявил Шаляпин журналистам.

Бабки и бабульки. Как на самом деле живёт гламурный гедонист Прохор Шаляпин
Бабки и бабульки. Как на самом деле живёт гламурный гедонист Прохор Шаляпин

Ранее Прохор Шаляпин призвал отменить предновогоднюю шестидневку для россиян. Тем временем стилист перечислила ошибки в образах «экстравагантного фрика». Кроме того, певец рассказал, почему на самом деле спит с бабушками.

Борис Эльфанд
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