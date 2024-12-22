«Не хочу ничего говорить»: Шаляпин объяснил своё странное поведение перед новогодними каникулами

Новогодние каникулы — период отпусков. В это время многие звёзды, хорошенько заработав на праздничных корпоративах, едут отдохнуть в тёплые края. А журналисты всеми силами узнать у артистов, где они планируют провести время. С аналогичным вопросом редакторы портала «Страсти» обратились и к Прохору Шаляпину, однако он ответил весьма странно.

Певец побоялся сглазить свой новогодний отпуск, поэтому отказался раскрывать подробности предстоящей поездки. Странное поведение он объяснил верой в суеверия. Тем не менее, артист обещал снять видео, когда уже доберётся до места отдыха.