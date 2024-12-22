«Привык верить своим»: Как актёр Миллер с немецкими корнями стал патриотом России

Актёр театра и кино Дмитрий Миллер, будучи этническим немцем, с детства воспитывался в русской традиции. Он неоднократно бывал в Германии, однако для жизни выбрал нашу страну. Артист считает себя патриотом, хотя не скрывает: и в России есть свои проблемы.

По словам звезды сериала «Склифосовский», патриотизм ему привил отец, который был добрым и бескорыстным человеком, всегда старался помогать друзьям, но никогда не брал за это деньги. Под влиянием мудрого родителя Миллер, как он сам признался, «с детства привык верить своим».