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22 декабря, 13:52

«Привык верить своим»: Как актёр Миллер с немецкими корнями стал патриотом России

Актёр Дмитрий Миллер заявил, что любит Россию

Дмитрий Миллер. Обложка © Telegram / Дмитрий Миллер

Дмитрий Миллер. Обложка © Telegram / Дмитрий Миллер

Актёр театра и кино Дмитрий Миллер, будучи этническим немцем, с детства воспитывался в русской традиции. Он неоднократно бывал в Германии, однако для жизни выбрал нашу страну. Артист считает себя патриотом, хотя не скрывает: и в России есть свои проблемы.

По словам звезды сериала «Склифосовский», патриотизм ему привил отец, который был добрым и бескорыстным человеком, всегда старался помогать друзьям, но никогда не брал за это деньги. Под влиянием мудрого родителя Миллер, как он сам признался, «с детства привык верить своим».

«Я родился в обычной семье. Мне говорили простые фразы, что нужно любить свою родину. И я люблю её, хотя Россия — страна не без проблем», — подчеркнул актёр в интервью «Царьграду».

Ранее Shaman заявил о желании лично заняться патриотическим воспитанием школьников. А Лариса Долина попала под санкции ЕС за патриотическую позицию. Впрочем, директор звезды довольно жёстко отреагировал на эту новость, посоветовав Евросоюзу подавиться санкциями.

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Борис Эльфанд
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