«Знакомство с педофилом»: Захарова резко высказалась о встрече Зеленского со скаутами
Захарова сравнила встречу Зеленского и скаутов со знакомством детей с педофилом
Встреча Зеленского со скаутами. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала встречу Владимира Зеленского с украинскими скаутами. По её словам, это похоже на знакомство педофила с воспитанниками старшей группы детского сада, учитывая стремление экс-комика снизить мобилизационный возраст на Украине.
«Это примерно как привести старшую группу детского сада на знакомство с педофилом, учитывая маниакальное стремление киевского режима снизить мобилизационный возраст на Украине», — написала дипломат в телеграм-канале.
Подписчики Захаровой поддержали её точку зрению. По их мнению, лидеры киевского режима играют «с самыми доверчивыми и беззащитными».
Ранее на Западе сделали резкое заявление в адрес Украины. Ирландский журналист отметил, что силовая мобилизация и похищения людей стали мрачной реальностью в Киеве. А самого Зеленского сравнивают с работорговцем после слов о снижении возраста мобилизации. Напомним, что украинское руководство думает снизить призывной возраст до 18 лет. Однако вслух произносить это, очевидно, нельзя. Недавно депутат Рады проговорился о снижении возраста уже в начале 2025 года и поплатился. Теперь Верховная рада планирует отозвать у Назария Волянского полномочия советника комитета по вопросам экономического развития.