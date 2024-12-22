Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала встречу Владимира Зеленского с украинскими скаутами. По её словам, это похоже на знакомство педофила с воспитанниками старшей группы детского сада, учитывая стремление экс-комика снизить мобилизационный возраст на Украине.

«Это примерно как привести старшую группу детского сада на знакомство с педофилом, учитывая маниакальное стремление киевского режима снизить мобилизационный возраст на Украине», — написала дипломат в телеграм-канале.