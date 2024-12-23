Расследование дела о подрыве железной дороги под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево завершено
СМИ: Расследование дела о терактах на ж/д путях и аэродроме под Рязанью окончено
Руслан Сидики*. Обложка © Предоставлено Life.ru
Расследование уголовного дела по факту подрыва железнодорожного полотна под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево в 2023 году в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* завершено. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, обвинение практически не изменилось, а сам фигурант признал свою вину лишь частично.
«Следствие по уголовному делу Руслана Сидики* окончено. Следователь предъявил ему обвинение в окончательной редакции, которое поменялось только в части некоторых формулировок. Фигурант дела вину признал частично и к ознакомлению с материалами приступит со своим защитником в ближайшее время», — уточняется в публикации.
Материалы дела насчитывают около 40 томов. Сидики* признал свою причастность к атакам на стратегические объекты по указке украинских кураторов, но категорически отрицает обвинения в прохождении обучения терроризму. По его словам, навыки создания взрывных устройств он приобрёл самостоятельно, увлекаясь электроникой и беспилотниками. Адвокат обвиняемого подтвердил завершение следствия, но отказался от дополнительных комментариев.
Напомним, 11 ноября 2023 года Сидики* совершил теракт в Рязанской области, из-за которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Также он оказался причастен к атаке на военный аэродром в Дягилево. Служба безопасности Украины обещала террористу вознаграждение в 15 тысяч долларов, однако он так и не получил деньги.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.