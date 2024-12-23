Расследование дела о подрыве железной дороги под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево завершено

Расследование уголовного дела по факту подрыва железнодорожного полотна под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево в 2023 году в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* завершено. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, обвинение практически не изменилось, а сам фигурант признал свою вину лишь частично.

«Следствие по уголовному делу Руслана Сидики* окончено. Следователь предъявил ему обвинение в окончательной редакции, которое поменялось только в части некоторых формулировок. Фигурант дела вину признал частично и к ознакомлению с материалами приступит со своим защитником в ближайшее время», — уточняется в публикации.

Материалы дела насчитывают около 40 томов. Сидики* признал свою причастность к атакам на стратегические объекты по указке украинских кураторов, но категорически отрицает обвинения в прохождении обучения терроризму. По его словам, навыки создания взрывных устройств он приобрёл самостоятельно, увлекаясь электроникой и беспилотниками. Адвокат обвиняемого подтвердил завершение следствия, но отказался от дополнительных комментариев.