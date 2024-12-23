Песков анонсировал зарубежные визиты Путина в январе
Песков заявил, что Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года
Глава государства Владимир Путин. Обложка © kremlin
Российский лидер Владимир Путин планирует зарубежные визиты. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, они состоятся в январе 2025 года.
«В январе будут», — сказал пресс-секретарь президента агентству РИА «Новости», отвечая на соответствующий вопрос.
Последним международным визитом Владимира Путина в этом году была поездка в Казахстан. В ходе неё президент РФ и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. На итоговой пресс-конференции лидеров стало известно, что Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнёра БРИКС.