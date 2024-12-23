Россиянам подсказали, как вернуть деньги за просроченные подарочные карты

В России уже давно пользуются популярностью подарочные карты магазинов. Как правило, они имеют ограниченный срок действия, в который успевают уложиться далеко не все граждане. И далеко не все знают, что закон позволяет вернуть деньги за просроченные подарочные карты, хотя недобросовестные продавцы идут на уловки, чтобы присвоить чужие средства.

Как отметил юрист Александр Хаминский в разговоре с «Газетой.ru», отказ продавца вернуть деньги за просроченную карточку противоречит закону, ведь, с точки зрения права, покупка карты означает лишь, что гражданин внёс аванс за будущую сделку. При этом Гражданский кодекс позволяет предъявлять требования в течение трёх лет. За этот период покупатель может как использовать карту по номиналу, так и получить обратно её стоимость.