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23 декабря, 07:54

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Рыльске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © Сайт Московского Патриархата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © Сайт Московского Патриархата

Чудовищный удар ВСУ по Рыльску Курской области потряс всю страну. Россияне сочувствуют курянам и выражают им слова своей поддержки. Соболезнования в связи с трагедией высказал и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его послание опубликовано на сайте Московского Патриархата.

Священнослужитель подчеркнул, что с большой печалью воспринял известие о масштабной атаке ВСУ на этот город, в результате которой погибли и были ранены граждане, а также пострадали Успенский кафедральный собор, Покровский и Вознесенский храмы.

«Надеюсь на то, что родные и близкие тех, кого постигло это несчастье, получат всю необходимую помощь. По моему благословению Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению окажут поддержку нуждающимся» — заявил патриарх.

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Напомним, 20 декабря ВСУ атаковали Рыльск с помощью американских РЗСО HIMARS. Массированный удар привёл к повреждению 12 зданий. Некоторые из них не подлежат восстановлению. Погибли пять человек, ещё 14 получили травмы.

Оксана Попова
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