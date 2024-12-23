Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Рыльске

Чудовищный удар ВСУ по Рыльску Курской области потряс всю страну. Россияне сочувствуют курянам и выражают им слова своей поддержки. Соболезнования в связи с трагедией высказал и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его послание опубликовано на сайте Московского Патриархата.

Священнослужитель подчеркнул, что с большой печалью воспринял известие о масштабной атаке ВСУ на этот город, в результате которой погибли и были ранены граждане, а также пострадали Успенский кафедральный собор, Покровский и Вознесенский храмы.