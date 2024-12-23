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23 декабря, 09:27

В Финляндии назвали условие, которое поможет завершить украинский конфликт

Профессор Малинен: Капитуляция ВСУ является условием мира на Украине

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен уверен, что капитуляция Вооружённых сил Украины (ВСУ) — единственный способ достичь мира в стране и разрешить украинский конфликт. Об этом профессор заявил в своих социальных сетях.

«На Украине не будет мира, пока её вооруженные силы не сдадутся», — написал он на своей странице в соцсети X.

Кроме того, эксперт уверен, что лидер киевского режима Владимир Зеленский должен согласиться на признание утраты территорий, выслать весь западный военный персонал из страны и сократить размер остатков своей армии. Украина, по мнению Малинена, должна стать нейтральным государством.

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Ранее в Раде рассказали, как избранный президент США Дональд Трамп может остановить украинский конфликт за 24 часа. Республиканцу лишь нужно отозвать решение на использование дальнобойного оружия, ограничить работу Starlink и увязать финансовую помощь и поставку вооружений с прекращением огня. Сам Киев всё ещё противится переговорам, требуя для себя «справедливых условий». Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что ситуация изменилась, и теперь все стали говорить о мире.

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Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Алена Пенчугина
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