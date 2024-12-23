Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен уверен, что капитуляция Вооружённых сил Украины (ВСУ) — единственный способ достичь мира в стране и разрешить украинский конфликт. Об этом профессор заявил в своих социальных сетях.

«На Украине не будет мира, пока её вооруженные силы не сдадутся», — написал он на своей странице в соцсети X.