Немецкий пенсионер записал видео с угрозами устроить резню на рождественской ярмарке

Правоохранители немецкого Бремерхафена схватили мужчину, который на видео угрожал нападением с ножом на рождественской ярмарке. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Полиция арестовала 67-летнего мужчину за угрозу совершить тяжкое преступление на рождественской ярмарке в Бремерхафене. После того как о видео стало известно, его автор был быстро найден полицией, и временно арестован», — цитирует издание данные правоохранителей.

Сообщается, что подозреваемый грозился зарезать любого человека арабской или южной внешности. Сейчас правоохранители выясняют причины такого поведения, так как прежде такого за ним не наблюдалось.