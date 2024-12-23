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23 декабря, 10:18

Немецкий пенсионер записал видео с угрозами устроить резню на рождественской ярмарке

Полиция немецкого Бремерхафена задержала угрожавшего напасть с ножом на ярмарке

Правоохранители немецкого Бремерхафена схватили мужчину, который на видео угрожал нападением с ножом на рождественской ярмарке. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Полиция арестовала 67-летнего мужчину за угрозу совершить тяжкое преступление на рождественской ярмарке в Бремерхафене. После того как о видео стало известно, его автор был быстро найден полицией, и временно арестован», — цитирует издание данные правоохранителей.

Сообщается, что подозреваемый грозился зарезать любого человека арабской или южной внешности. Сейчас правоохранители выясняют причины такого поведения, так как прежде такого за ним не наблюдалось.

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Напомним, 20 декабря в немецком городе Магдебург автомобиль врезался в толпу на рождественском рынке. По данным СМИ, водитель целенаправленно направил машину в людей. Сообщалось об 11 погибших, местные власти квалифицировали происшествие как теракт. Позже стало известно, что немецкая полиция задержала водителя. Им оказался выходец из Саудовской Аравии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pradeep Thomas Thundiyil

Николай Рюмин
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