Немецкий пенсионер записал видео с угрозами устроить резню на рождественской ярмарке
Полиция немецкого Бремерхафена задержала угрожавшего напасть с ножом на ярмарке
Правоохранители немецкого Бремерхафена схватили мужчину, который на видео угрожал нападением с ножом на рождественской ярмарке. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ).
«Полиция арестовала 67-летнего мужчину за угрозу совершить тяжкое преступление на рождественской ярмарке в Бремерхафене. После того как о видео стало известно, его автор был быстро найден полицией, и временно арестован», — цитирует издание данные правоохранителей.
Сообщается, что подозреваемый грозился зарезать любого человека арабской или южной внешности. Сейчас правоохранители выясняют причины такого поведения, так как прежде такого за ним не наблюдалось.
Напомним, 20 декабря в немецком городе Магдебург автомобиль врезался в толпу на рождественском рынке. По данным СМИ, водитель целенаправленно направил машину в людей. Сообщалось об 11 погибших, местные власти квалифицировали происшествие как теракт. Позже стало известно, что немецкая полиция задержала водителя. Им оказался выходец из Саудовской Аравии.
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