Der Spiegel: В машине магдебургского террориста найдено завещание

В арендованном автомобиле Талеба Аль Абдулмохсена, который протаранил гостей рождественской ярмарки в Магдебурге, найдено завещание. Это свидетельствует о планах террориста погибнуть в результате кровавой акции, пишет Der Spiegel.

В документе говорится, что все активы мужчины после его смерти должны перейти Немецкому обществу Красного Креста. Политических же заявлений выходец из Саудовской Аравии в завещании не оставил. По данным газеты, мужчина и ранее неоднократно писал в соцсетях о намерении умереть в 2024 году.