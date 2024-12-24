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24 декабря, 04:15

Der Spiegel: В машине магдебургского террориста найдено завещание

В арендованном автомобиле Талеба Аль Абдулмохсена, который протаранил гостей рождественской ярмарки в Магдебурге, найдено завещание. Это свидетельствует о планах террориста погибнуть в результате кровавой акции, пишет Der Spiegel.

В документе говорится, что все активы мужчины после его смерти должны перейти Немецкому обществу Красного Креста. Политических же заявлений выходец из Саудовской Аравии в завещании не оставил. По данным газеты, мужчина и ранее неоднократно писал в соцсетях о намерении умереть в 2024 году.

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Напомним, что автомобиль въехал в людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге 20 декабря. Власти ФРГ назвали произошедшее терактом. Погибли четыре человека, ещё 205 ранены. Власти Саудовской Аравии три раза отправляли Германии предупреждения о возможной опасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pradeep Thomas Thundiyil

Тимур Хингеев
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