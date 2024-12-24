Ещё пять вице-премьеров и министров присоединились к «Ёлке желаний»

Ещё пять членов правительства, среди которых вице-премьеры и министры, присоединились к акции «Ёлка желаний». Мечты детей исполнят вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минцифры Максут Шадаев, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минсельхоза Оксана Лут, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Члены Правительства России приняли участие в ежегодной акции «Ёлка желаний». Видео © Telegram / Правительство России

Новак исполнит мечту 14-летнего Максима и его младшего брата Даниила из Москвы. Ребята хотят встретиться со своей любимой футбольной командой — ЦСКА. Также подарок-сюрприз от вице-премьера ждёт их трёхлетнюю сестру Настю. Для 16-летней Александры из ДНР Новак организует поездку в Дагестан, где она мечтала побывать, а для 12-летнего Богдана из Углича Ярославской области — встречу с актёром Гошей Куценко.

От вице-премьера Алексея Оверчука подарок получит десятилетняя Эмилия из Луганска — велосипед, а пятилетнего Клима из Зеленограда отвезут в Звёздный городок. Также зампред правительства осуществит мечту Святослава из Воронежской области, который мечтает попробовать себя в роли танкиста.

Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал подарить трёхлетней Ладе из Московской области игровой домик, а 11-летнему Дамиру – возможность попробовать себя в роли ведущего Детского радио. Также сбудутся мечты десятилетнего Димы из Благовещенска (встреча с известным блогером) и 13-летнего Эльдара из Петрозаводска (экскурсия в игровую студию «Леста игры»).

Министр экономического развития Максим Решетников осуществит мечты 13-летней москвички Валерии (теннисный стол), её ровесника из Зеленограда Максима (сноуборд) и 14-летнего Владимира из Одинцово (увидеть живую панду).

«Оксана Лут сняла с ёлки желаний три шарика с детскими желаниями. 12-летнему Нуруллаху из Москвы она подарит микроскоп, а трёхлетней Алёне из Туапсе – специальный световой стол для создания картин из песка. Кроме того, глава Минсельхоза выполнит желание 15-летнего Андрея из Нижнего Новгорода, который мечтает побывать в конном клубе», — заключили в пресс-службе правительства.

Ранее в доброй ежегодной акции принял участие глава Министерства обороны России Андрей Белоусов. Он вытянул с ёлки два шарика, а исполнит сразу три мечты — Вани из Тульской области (побывать в Санкт-Петербурге), а также Егора и Виктории из Ростова-на-Дону, которые хотят в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетить парад 9 мая в Москве.