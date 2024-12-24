Ещё пять вице-премьеров и министров присоединились к «Ёлке желаний»
Новак, Оверчук, Шадаев, Решетников и Лут приняли участие в акции «Ёлка желаний»
Ещё пять членов правительства, среди которых вице-премьеры и министры, присоединились к акции «Ёлка желаний». Мечты детей исполнят вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минцифры Максут Шадаев, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минсельхоза Оксана Лут, сообщается в телеграм-канале кабмина.
Члены Правительства России приняли участие в ежегодной акции «Ёлка желаний». Видео © Telegram / Правительство России
Новак исполнит мечту 14-летнего Максима и его младшего брата Даниила из Москвы. Ребята хотят встретиться со своей любимой футбольной командой — ЦСКА. Также подарок-сюрприз от вице-премьера ждёт их трёхлетнюю сестру Настю. Для 16-летней Александры из ДНР Новак организует поездку в Дагестан, где она мечтала побывать, а для 12-летнего Богдана из Углича Ярославской области — встречу с актёром Гошей Куценко.
От вице-премьера Алексея Оверчука подарок получит десятилетняя Эмилия из Луганска — велосипед, а пятилетнего Клима из Зеленограда отвезут в Звёздный городок. Также зампред правительства осуществит мечту Святослава из Воронежской области, который мечтает попробовать себя в роли танкиста.
Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал подарить трёхлетней Ладе из Московской области игровой домик, а 11-летнему Дамиру – возможность попробовать себя в роли ведущего Детского радио. Также сбудутся мечты десятилетнего Димы из Благовещенска (встреча с известным блогером) и 13-летнего Эльдара из Петрозаводска (экскурсия в игровую студию «Леста игры»).
Министр экономического развития Максим Решетников осуществит мечты 13-летней москвички Валерии (теннисный стол), её ровесника из Зеленограда Максима (сноуборд) и 14-летнего Владимира из Одинцово (увидеть живую панду).
«Оксана Лут сняла с ёлки желаний три шарика с детскими желаниями. 12-летнему Нуруллаху из Москвы она подарит микроскоп, а трёхлетней Алёне из Туапсе – специальный световой стол для создания картин из песка. Кроме того, глава Минсельхоза выполнит желание 15-летнего Андрея из Нижнего Новгорода, который мечтает побывать в конном клубе», — заключили в пресс-службе правительства.
Ранее в доброй ежегодной акции принял участие глава Министерства обороны России Андрей Белоусов. Он вытянул с ёлки два шарика, а исполнит сразу три мечты — Вани из Тульской области (побывать в Санкт-Петербурге), а также Егора и Виктории из Ростова-на-Дону, которые хотят в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетить парад 9 мая в Москве.
Напомним, первая «Ёлка желаний» состоялась в 2018 году. Эта инициатива, взятая под личное покровительство президента РФ Владимира Путина, выходит далеко за рамки обычной благотворительной акции, становясь символом национальной солидарности и заботы о будущем поколении. Глава государства уже принял участие в акции в этом году. В этот раз лидер РФ станет волшебником сразу для трёх ребят. Сначала президент исполнит желание девочки, которая мечтает побывать пилотом авиатренажёра. Потом он организует репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева для второго ребёнка. Третья детская мечта — поездка в Санкт-петербург.
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