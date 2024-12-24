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24 декабря, 09:49

Гособвинение запросило для Лазаревой* 6,5 года колонии за пропаганду терроризма

Прокурор попросил суд назначить телеведущей Татьяне Лазаревой* 6,5 года колонии заочно в рамках дела о пропаганде терроризма. Об этом сообщили в 2-м Западном окружном военном суде, который рассматривает её уголовное дело.

«Прошу признать подсудимую Лазареву Татьяну Юрьевну* виновной и назначить ей наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии заочно», — сказал прокурор, передаёт ТАСС.

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Сейчас Лазарева* живёт в Испании. Несмотря на приятный климат и «радости» европейской жизни, она не раз говорила, что не чувствует себя как дома. Однако в Россию вернуться ей будет сложно, ведь здесь она наговорила себе на срок. Её обвиняют в оправдании терроризма и отказываются снимать с неё статус иноагента. С самого начала СВО телеведущая приняла украинскую сторону, забив на родину. Она даже организовала мероприятие, деньги с которого пустила на поддержку Киева.

* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lazarevatut

Александра Мышляева
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