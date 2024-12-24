Гособвинение запросило для Лазаревой* 6,5 года колонии за пропаганду терроризма
Прокурор попросил суд назначить телеведущей Татьяне Лазаревой* 6,5 года колонии заочно в рамках дела о пропаганде терроризма. Об этом сообщили в 2-м Западном окружном военном суде, который рассматривает её уголовное дело.
«Прошу признать подсудимую Лазареву Татьяну Юрьевну* виновной и назначить ей наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии заочно», — сказал прокурор, передаёт ТАСС.
Сейчас Лазарева* живёт в Испании. Несмотря на приятный климат и «радости» европейской жизни, она не раз говорила, что не чувствует себя как дома. Однако в Россию вернуться ей будет сложно, ведь здесь она наговорила себе на срок. Её обвиняют в оправдании терроризма и отказываются снимать с неё статус иноагента. С самого начала СВО телеведущая приняла украинскую сторону, забив на родину. Она даже организовала мероприятие, деньги с которого пустила на поддержку Киева.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
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