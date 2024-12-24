Гособвинение запросило для Лазаревой* 6,5 года колонии за пропаганду терроризма

Прокурор попросил суд назначить телеведущей Татьяне Лазаревой* 6,5 года колонии заочно в рамках дела о пропаганде терроризма. Об этом сообщили в 2-м Западном окружном военном суде, который рассматривает её уголовное дело.

«Прошу признать подсудимую Лазареву Татьяну Юрьевну* виновной и назначить ей наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии заочно», — сказал прокурор, передаёт ТАСС.