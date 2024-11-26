Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу против Лазаревой*

По данным ведомства, в августе 2023 года Лазарева* в одном из интервью публично заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотников , тем самым совершив публичное оправдание терроризма.

Ранее Лазаревой* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске. Сейчас экс-телеведущая проживает в Испании. В беседе с журналистами она сетовала, что за границей «не чувствует себя как дома». А вот её бывший супруг Михаил Шац* после начала СВО стал активно оскорблять россиян и поддерживать ВСУ, после чего он уехал в Израиль. Российская сторона по достоинству оценила «усердия» комика и присвоила ему почётное звание иноагента.