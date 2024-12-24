В России предложили запретить многожёнство на законодательном уровне

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил за запрет многожёнства в России на уровне Уголовного кодекса. Как сообщает ТАСС, он поддержал представление Генпрокуратуры РФ Духовному управлению мусульман (ДУМ) в связи с фетвой о многожёнстве. Политик уверен, что многожёнство в РФ чревато распространением идеологии экстремизма.

«Целиком поддерживаю реакцию прокуратуры. Эта дорожка — очень опасная, которая, как указала прокуратура, в определённой степени отрицает конституцию. Это дорожка, которая ведёт к экстремизму и соответствующим статьям Уголовного кодекса», — заявил Фадеев журналистам.

Глава СПЧ подчеркнул, что нужно жёстко препятствовать подобным идлеям для укрепления в России основ светского государства.