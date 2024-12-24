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Регион
24 декабря, 18:43

Кнайсль назвала 4 страны, которые могут быть причастны к подрыву «Севпотоков»

Карин Кнайсль, ранее возглавлявшая австрийское внешнеполитическое ведомство, а ныне руководящая центром G.O.R.K.I. при СПбГУ, озвучила своё видение ситуации вокруг диверсии на газопроводах «Северный поток». По её оценке, круг потенциальных причастных к инциденту государств включает четырёх основных фигурантов: Соединённое Королевство, Норвегию, а также Украину и Польшу.

Выступая на мероприятии, посвященном выходу её новой книги «Реквием по Европе» в петербургской Маяковке, дипломат провела параллель с детективными произведениями Агаты Кристи. Отвечая на вопрос из зала о возможных виновниках подрыва газотранспортной инфраструктуры, она отметила, что ситуация напоминает классический детектив, где в одном помещении собраны несколько потенциальных подозреваемых.

«Не знаю, узнаем ли мы, «кто убийца», найдётся ли у нас Эркюль Пуаро или мисс Марпл. Думаю, что подозреваемых много. По крайней мере, три. Великобритания, Норвегия и Украина. И Польшу сюда ещё можно добавить. Может быть, ещё кто-то», — передаёт её слова ТАСС.

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В конце сентября 2022 года мировое сообщество всколыхнули диверсионные акты на магистральных газопроводах, связывающих Россию с Европой, — «Северных потоках». Несмотря на неоднократные обращения российской стороны с просьбой предоставить данные о продвижении следствия, западные партнёры хранят молчание. Следователи из Европы выдвинули версию о причастности к инциденту гражданина Украины — 44-летнего специалиста по подводным работам Владимира Журавлёва. Однако российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, указывает на более серьёзных фигурантов — американские разведывательные структуры, чья роль намеренно замалчивается европейской стороной. Руководитель Службы внешней разведки РФ также заявил о наличии доказательств вовлеченности спецслужб англосаксонских государств в эту диверсионную операцию.

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forsvaret.dk

Николь Вербер
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