Меняйло призвал не поддаваться панике и опроверг слухи о новых ЧП во Владикавказе
Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото © Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Новых чрезвычайных происшествий на территории Северной Осетии не зафиксировано. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло. Он попросил граждан не поддаваться панике и не доверять муссирующимся в Сети слухам, в частности, о том, жители республики массово забирают детей из школ, детских садов.
«Новых чрезвычайных происшествий на территории региона нет. Версия со взрывом системы подачи газа исключена, так как здание не было газифицировано», — указал Меняйло.
Ранее Life.ru сообщал, что в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошли два взрыва, которые привели к возникновению пожара, вскоре охватившего всё здание, включая кинотеатр. По последним сведениям, 9 человек получили травмы, а одна женщина, к сожалению, погибла. Предполагается, что причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа.