Меняйло призвал не поддаваться панике и опроверг слухи о новых ЧП во Владикавказе

Новых чрезвычайных происшествий на территории Северной Осетии не зафиксировано. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло. Он попросил граждан не поддаваться панике и не доверять муссирующимся в Сети слухам, в частности, о том, жители республики массово забирают детей из школ, детских садов.