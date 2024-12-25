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Регион
25 декабря, 08:10

Кадыров выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Актау

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © Александр Щербак/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © Александр Щербак/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолёта Баку — Грозный в казахстанском Актау. Такой пост появился в его телеграм-канале в среду.

«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный», — написал глава российского региона.

Кадыров подтвердил, что есть информация о выживших в этой авиакатастрофе. По его словам, жители Чеченской Республики молят Всевышнего об их выздоровлении.

Момент крушения самолёта Баку – Грозный попал на видео
Момент крушения самолёта Баку – Грозный попал на видео

Напомним, самолёт, летевший из Баку в Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines упал в аэропорту казахстанского Актау. Падение пассажирского Embraer сняли на видео. На месте трагедии обнаружили выживших пассажиров.По предварительной информации из СМИ, причиной катастрофы стало столкновение с птицами. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. 25 человек выжили и были госпитализированы, сообщил оперативный штаб МЧС Казахстана.

Марина Фещенко
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