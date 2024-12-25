Кадыров выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Актау

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолёта Баку — Грозный в казахстанском Актау. Такой пост появился в его телеграм-канале в среду.

«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный», — написал глава российского региона.