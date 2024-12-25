Самолёт из Москвы отправили на запасной аэродром из-за сильного тумана в Термезе

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways рейсом Москва — Термез принял решение следовать на запасной аэродром в Самарканде из-за тумана в пункте назначения. Об этом объявила пресс-служба Uzbekistan Airports.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Термез (туман) экипаж рейса HY9610 авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Москва — Термез принял решение следовать на запасной аэродром в Самарканд», — уточнил перевозчик.