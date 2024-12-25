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25 декабря, 08:24

Самолёт из Москвы отправили на запасной аэродром из-за сильного тумана в Термезе

Самолёт Москва — Термез из-за тумана следует на запасной аэродром в Самарканде

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways рейсом Москва — Термез принял решение следовать на запасной аэродром в Самарканде из-за тумана в пункте назначения. Об этом объявила пресс-служба Uzbekistan Airports.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Термез (туман) экипаж рейса HY9610 авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Москва — Термез принял решение следовать на запасной аэродром в Самарканд», — уточнил перевозчик.

Другие подробности там сообщать не стали. Термез находится примерно в 260 км к югу от Самарканда.

Ранее сегодня в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.

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Uzbekistan Airways

Андрей Бражников
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