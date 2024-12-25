Польские истребители взмыли в небо из-за российских «ударов возмездия» по Украине

Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей в ответ на действия дальней авиации России, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

«В связи с атакой дальней авиации Российской Федерации, которая может быть направлена на объекты, в том числе на западе Украины, была активирована военная авиация в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении командования.

Кроме того, были приведены в состояние боевой готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.