Польские истребители взмыли в небо из-за российских «ударов возмездия» по Украине
Польша подняла в небо дежурные истребители из-за активности России на Украине
Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей в ответ на действия дальней авиации России, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.
«В связи с атакой дальней авиации Российской Федерации, которая может быть направлена на объекты, в том числе на западе Украины, была активирована военная авиация в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении командования.
Кроме того, были приведены в состояние боевой готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
«Эти меры направлены на обеспечение безопасности в районах, соседствующих с уязвимыми территориями», — добавили в публикации.