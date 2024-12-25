Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 08:40

Польские истребители взмыли в небо из-за российских «ударов возмездия» по Украине

Польша подняла в небо дежурные истребители из-за активности России на Украине

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей в ответ на действия дальней авиации России, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

«В связи с атакой дальней авиации Российской Федерации, которая может быть направлена на объекты, в том числе на западе Украины, была активирована военная авиация в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении командования.

Украина погрузилась во тьму после серии ночных взрывов на фоне воздушной тревоги
Украина погрузилась во тьму после серии ночных взрывов на фоне воздушной тревоги

Кроме того, были приведены в состояние боевой готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

«Эти меры направлены на обеспечение безопасности в районах, соседствующих с уязвимыми территориями», — добавили в публикации.

На Украине испугались за судьбу Зеленского после слов посланника Трампа
На Украине испугались за судьбу Зеленского после слов посланника Трампа

Утром 25 декабря в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Кременчуге (Полтавская область) и Бурштыне (Ивано-Франковская область) раздавались взрывы. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, а также начались превентивные отключения света.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar