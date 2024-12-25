Камера засняла момент смертельного взрыва в ТЦ во Владикавказе
Момент взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе попал на камеру
Пожарные на месте взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Обложка © Telegram / МЧС России
Момент взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе попал на видео. Его засняла камера видеонаблюдения, установленная в детской парикмахерской.
Момент взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Видео © Telegram / Zvezdanews
На кадрах видно, как ударная волна моментально выбивает все окна, а в здании поднимается огромное облако пыли, пишет телеканал «Звезда».
Напомним, что утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» прогремели два взрыва, после чего начался пожар. Пострадали 9 человек, одна женщина погибла. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв бытового газа.