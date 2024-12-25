Mash: Задымление произошло в Петербурге в торговом центре «Сенная»
В Санкт-Петербурге в торговом центре «Сенная» на улице Ефимова произошёл пожар. По данным Mash на Мойке, задымление зафиксировали на втором этаже здания. На место оперативно прибыли экстренные службы.
Задымление произошло на втором этаже ТЦ «Сенная». Фото © Telegram / Mash на Мойке
Как чуть позже сообщили в МЧС, в торговом центре произошло ложное срабатывание сигнализации. Как уточнили в ведомстве, посетители и работники ТК вышли до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
В Северной Осетии сегодня тоже неспокойно. Утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» прогремели два взрыва, после чего начался пожар. Пострадали 9 человек, одна женщина погибла. Камера засняла момент взрыва в ТЦ во Владикавказе. На кадрах видно, как ударная волна моментально выбивает все окна, а в здании поднимается огромное облако пыли.
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