Mash: Задымление произошло в Петербурге в торговом центре «Сенная»

В Санкт-Петербурге в торговом центре «Сенная» на улице Ефимова произошёл пожар. По данным Mash на Мойке , задымление зафиксировали на втором этаже здания. На место оперативно прибыли экстренные службы.

Как чуть позже сообщили в МЧС, в торговом центре произошло ложное срабатывание сигнализации. Как уточнили в ведомстве, посетители и работники ТК вышли до прибытия пожарно-спасательных подразделений.