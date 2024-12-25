Десять россиян выжили при крушении самолёта в Казахстане

Десять граждан России выжили при крушении самолёта AZAL Embraer 190 в Актау. Об этом сообщает Минздрав Казахстана. Телеграм-канал Mash публикует фамилии семи выживших россиян.

Евстигнеева К.

Мамедов З.

Арсбаева М.

Бислиева Д.

Сайдахматова М.

Эдиев У.

Рахимов С.

Данные остальных уточняются. Кроме того, в авиакатастрофе выжили 14 граждан Азербайджана и два жителя Киргизии.