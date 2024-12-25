Авиакатастрофа в Казахстане
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Регион
25 декабря, 09:48

Десять россиян выжили при крушении самолёта в Казахстане

Десять граждан России выжили при крушении самолёта AZAL Embraer 190 в Актау. Об этом сообщает Минздрав Казахстана. Телеграм-канал Mash публикует фамилии семи выживших россиян.

  • Евстигнеева К.
  • Мамедов З.
  • Арсбаева М.
  • Бислиева Д.
  • Сайдахматова М.
  • Эдиев У.
  • Рахимов С.

Данные остальных уточняются. Кроме того, в авиакатастрофе выжили 14 граждан Азербайджана и два жителя Киргизии.

Всего на борту находилось 69 человек. Из них 42 пассажира — граждане Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана и трое из Кыргызстана.

Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося самолёта
Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося самолёта

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря в районе казахстанского города Актау. Самолёт Embraer 190, который следовал рейсом из Баку в Грозный, ушёл в другой аэропорт из-за плохих погодных условий. По предварительным данным, причиной катастрофы стало столкновение с птицами.

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Наталья Афонина
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