Десять россиян выжили при крушении самолёта в Казахстане
Десять граждан России выжили при крушении самолёта AZAL Embraer 190 в Актау. Об этом сообщает Минздрав Казахстана. Телеграм-канал Mash публикует фамилии семи выживших россиян.
- Евстигнеева К.
- Мамедов З.
- Арсбаева М.
- Бислиева Д.
- Сайдахматова М.
- Эдиев У.
- Рахимов С.
Данные остальных уточняются. Кроме того, в авиакатастрофе выжили 14 граждан Азербайджана и два жителя Киргизии.
Всего на борту находилось 69 человек. Из них 42 пассажира — граждане Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана и трое из Кыргызстана.
Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря в районе казахстанского города Актау. Самолёт Embraer 190, который следовал рейсом из Баку в Грозный, ушёл в другой аэропорт из-за плохих погодных условий. По предварительным данным, причиной катастрофы стало столкновение с птицами.