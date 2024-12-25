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Регион
25 декабря, 10:15

Путину доложено о взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Президент России Владимир Путин получил информацию о взрыве в торговом центре во Владикавказе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ему приходят сводки ежедневно, и эта информация в них присутствует», — отметил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов в среду.

Смертельный взрыв в ТЦ во Владикавказе произошёл из-за украинского дрона
Смертельный взрыв в ТЦ во Владикавказе произошёл из-за украинского дрона

Как сообщал Life.ru, утром в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» прогремел взрыв, после чего начался пожар. Сообщалось, что пострадали 9 человек, одна женщина, работавшая уборщицей, погибла. Изначально причиной инцидента назывался взрыв бытового газа. Позже глава региона Сергей Меняйло признал, всё случилось из-за украинского дрона.

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Life.ru

Марина Фещенко
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