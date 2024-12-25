Путину доложено о взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Президент России Владимир Путин получил информацию о взрыве в торговом центре во Владикавказе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ему приходят сводки ежедневно, и эта информация в них присутствует», — отметил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов в среду.