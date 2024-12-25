Путину доложено о взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе
Президент России Владимир Путин получил информацию о взрыве в торговом центре во Владикавказе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ему приходят сводки ежедневно, и эта информация в них присутствует», — отметил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов в среду.
Как сообщал Life.ru, утром в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» прогремел взрыв, после чего начался пожар. Сообщалось, что пострадали 9 человек, одна женщина, работавшая уборщицей, погибла. Изначально причиной инцидента назывался взрыв бытового газа. Позже глава региона Сергей Меняйло признал, всё случилось из-за украинского дрона.
Life.ru