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Регион
25 декабря, 11:14

Одна россиянка числится пропавшей без вести после авиакатастрофы в Казахстане

Mash: Россиянка Игитова пропала без вести после авиакатастрофы в Актау

После крушения самолета Embraer азербайджанских авиалиний в Актау пропала без вести одна россиянка. По данным Mash, её зовут Нармина Игитова. Она находилась в Баку у родственников и сегодня летела в Россию, чтобы подготовить подарок на Новый год для своей младшей дочери.

Фото © Mash

Фото © Mash

Игитова планировала добраться до Грозного, а затем продолжить путь в Нальчик к своим внучкам и дочке. В дальнейшем она собиралась вернуться в Екатеринбург, где живет с мужем.

По словам дочери пропавшей женщины, последний раз они общались перед вылетом.

Опубликован список россиян, находившихся на борту самолёта Баку – Грозный
Опубликован список россиян, находившихся на борту самолёта Баку – Грозный

Утром 25 декабря недалеко от казахстанского города Актау произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом Embraer 190, который следовал из Баку в Грозный. Лайнер запросил вынужденную посадку в Казахстане. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами, однако позже выяснилось, что на борту также произошел взрыв. 32 человека смогли выбраться из самолета живыми, были найдены тела четырех погибших. Президент Путин выразил соболезнования в связи с этой трагедией.

Обложка ©

Mash

Марина Фещенко
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