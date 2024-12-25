Одна россиянка числится пропавшей без вести после авиакатастрофы в Казахстане

После крушения самолета Embraer азербайджанских авиалиний в Актау пропала без вести одна россиянка. По данным Mash, её зовут Нармина Игитова. Она находилась в Баку у родственников и сегодня летела в Россию, чтобы подготовить подарок на Новый год для своей младшей дочери.