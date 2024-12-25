Все члены экипажа упавшего в Казахстане самолёта были гражданами Азербайджана
На борту упавшего в Актау самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines находилось пять членов экипажа, все они имели гражданство Азербайджана, выживших среди них нет. Об этом рассказали в МЧС Казахстана.
Пилоты упавшего в Актау самолёта. Фото © Telegram / Minval — LIVE
«Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа <...>. Все члены экипажа — граждане Азербайджана», — сказано в заявлении.
По данным местных СМИ, членами экипажа были Игорь Кшнякин, Александр Калянинов, Хёкюма Алиева, Зюльфюгар Эсадов, Айдан Рагимли.
Напомним, самолёт Embraer 190 «Азербайджанских Авиалиний» потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту казахстанского города Актау. Предварительной причиной трагедии называлось столкновение с птицами и отказ системы управления. Также, по некоторым данным, внутри салона взорвался газовый баллон. Всего на борту судна было около 70 человек, включая членов экипажа, выжившими числятся 32 из них. Среди пострадавших есть 16 россиян.
Telegram / 112 KZ