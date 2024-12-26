Мы расширяемся! БРИКС дал Трампу новый повод для угроз

Таиланд согласился стать страной — партнёром БРИКС по приглашению России. Генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун назвал данное решение важнейшим шагом на пути присоединения к объединению в качестве полноправного члена в будущем.

«31 октября Таиланд получил от России, председателя БРИКС в 2024 году, официальное приглашение стать страной — партнером БРИКС. 24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение. В тот же день министр иностранных дел Таиланда направил письмо министру иностранных дел России, в котором было дано согласие Таиланда присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнёра», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что приобретение этого статуса станет важнейшим, но всего лишь первым шагом для Таиланда на пути вступления в БРИКС в качестве полноправного члена в будущем.