Мы расширяемся! БРИКС дал Трампу новый повод для угроз
МИД: Таиланд принял приглашение России стать страной — партнёром БРИКС
Таиланд согласился стать страной — партнёром БРИКС по приглашению России. Генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун назвал данное решение важнейшим шагом на пути присоединения к объединению в качестве полноправного члена в будущем.
«31 октября Таиланд получил от России, председателя БРИКС в 2024 году, официальное приглашение стать страной — партнером БРИКС. 24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение. В тот же день министр иностранных дел Таиланда направил письмо министру иностранных дел России, в котором было дано согласие Таиланда присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнёра», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что приобретение этого статуса станет важнейшим, но всего лишь первым шагом для Таиланда на пути вступления в БРИКС в качестве полноправного члена в будущем.
БРИКС изначально состоял из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, однако с 2024 года количество участников объединения увеличилось вдвое. Полноправными членами уже стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, ещё около двух десятков стран выразили желание присоединиться к этому блоку. Этим не очень доволен Запад. Так, Дональд Трамп угрожает ввести 100%-ные пошлины против стран БРИКС, если они организуют единую валюту или начнут использовать альтернативные к доллару средства для расчётов. Путин в ответ дал ему совет.
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