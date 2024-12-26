«Были и другие пробоины»: Владелец раскрыл любопытную деталь крушения российского судна
«Оборонлогистика»: В корпусе «Урса Майор» нашли несколько пробоин
Дым, который повалил из машинного отделения и прочих мест российского сухогруза «Урса Майор» (Ursa Major, «Большая Медведица»), свидетельствует, что в корпусе были и другие пробоины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу группы копаний «Оборонлогистика», владеющей судном.
Услышав три взрыва по правому борту, судна моряки нашли пробоину размером 50 на 50 сантиметров.
«Из аварийного выхода машинного отделения, мастерской, фальштрубы и других мест шёл едкий чёрно-сизый дым. Также дым шёл из грибка вентиляции балластного танка WB 25 (танк был пустой), расположенного носовее обнаруженной пробоины, что свидетельствовало о наличии других пробоин корпуса судна», — растолковали в пресс-службе.
Из-за прогорклого дыма, который не останавливала даже маска дыхательного аппарата, экипаж не смог войти в машинно-котельное отделение. При этом насосы балластной и креновой системы «Большой Медведицы» не работали из-за отсутствия питания.
«Запустился аварийный дизель-генератор, но питание в систему не поступало, что свидетельствовало о полном разрушении главного распределительного щита, находящегося в машинном отделении», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, что «Урса Майор» потерпело крушение 23 декабря между Испанией и Алжиром. Судно двигалось из Петербурга во Владивосток и должно было прибыть туда 22 января. Из 16 моряков на борту 14 спаслись, ещё двое пропали без вести. По данным МИД, катастрофа случилась из-за взрыва в машинном отделении. Экипаж покинул «Медведицу», когда стало понятно, что её уже не спасти.