Средства ПВО сбили две украинские ракеты в небе над Курской областью
Над территорией Курской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две украинские ракеты. Об этом информирует администрация региона.
«Две украинские ракеты сбиты в небе Курской области. Благодарим бойцов ПВО!», — говорится в сообщении.
В результате падения обломков сбитых ракет получили повреждения постройки в селе Разветье Железногорского района. Согласно предварительной информации, среди гражданского населения нет пострадавших и погибших. Информация уточняется.
Также в администрации призвали курян не приближаться к обломкам, так как это очень опасно. Вместо этого стоит позвонить по номеру 112.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали курский Льгов утром 25 декабря. На улицы города прилетели минимум шесть американских ракет. Четыре человека погибли и пять пострадали.
ТАСС / Алексей Коновалов