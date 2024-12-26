Средства ПВО сбили две украинские ракеты в небе над Курской областью

Над территорией Курской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две украинские ракеты. Об этом информирует администрация региона.

В результате падения обломков сбитых ракет получили повреждения постройки в селе Разветье Железногорского района. Согласно предварительной информации, среди гражданского населения нет пострадавших и погибших. Информация уточняется.

Также в администрации призвали курян не приближаться к обломкам, так как это очень опасно. Вместо этого стоит позвонить по номеру 112.