Африканские дети и автобус: Актриса «‎Марафона желаний» дала показания в защиту Блиновской

Суд продолжит рассмотрение дела в отношении блогерши Елены Блиновской 16 января 2024 года. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из Савеловского суда.

Сегодня «королева марафонов» посетила ещё одно слушание по своему делу. На заседании появился лишь один свидетель — приятельница Блиновской, актриса Анна Цуканова-Котт, снимавшаяся в эпизодической роли в фильме «Марафон желаний». Остальные свидетели прийти не удосужились, сославшись на «новогоднюю кутерьму» или состояние здоровья. Ввиду сложившейся ситуации адвокат попросила судью не допрашивать подсудимую.

На слушании также были вещдоки: 12 больших коробок, набитых банковскими бумагами. Свидетельница раскрыла неожиданные подробности. Оказалось, что Блиновская успела помочь африканским детишкам, переведя им 60 000 долларов и даже купила школьный автобус.