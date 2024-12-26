Африканские дети и автобус: Актриса «Марафона желаний» дала показания в защиту Блиновской
Актриса из «Марафона желаний» Цуканова-Котт дала показания в защиту Блиновской
Суд продолжит рассмотрение дела в отношении блогерши Елены Блиновской 16 января 2024 года. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из Савеловского суда.
Сегодня «королева марафонов» посетила ещё одно слушание по своему делу. На заседании появился лишь один свидетель — приятельница Блиновской, актриса Анна Цуканова-Котт, снимавшаяся в эпизодической роли в фильме «Марафон желаний». Остальные свидетели прийти не удосужились, сославшись на «новогоднюю кутерьму» или состояние здоровья. Ввиду сложившейся ситуации адвокат попросила судью не допрашивать подсудимую.
На слушании также были вещдоки: 12 больших коробок, набитых банковскими бумагами. Свидетельница раскрыла неожиданные подробности. Оказалось, что Блиновская успела помочь африканским детишкам, переведя им 60 000 долларов и даже купила школьный автобус.
Следующее слушание пройдёт уже после Нового года – 16 января. Праздники Блиновская проведёт в СИЗО, а с семьёй созваниваться будет только по графику. Для этого ей нужно будет сначала дождаться своей очереди, ведь желающих не мало.
Напомним, что Блиновскую заключили под стражу до 2 февраля 2025 года по делу о неуплате налогов. 22 ноября её признали банкротом, была запущена процедура реализации имущества, чтобы расплатиться с долгами. Недавно она попросила снизить налоговые требования, поскольку долг всё ещё составляет более 1,2 миллиарда рублей.
Блогерша Елена Блиновская в суде 26 декабря. Фото © Life.ru