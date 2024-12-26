ЦБ объяснил, почему массовая раздача денег не сделает россиян богаче

В Банке России заявили, что раздача денег гражданам страны не приведёт к увеличению богатств у населения, а только будет разгонять инфляцию. Такая мера может быть эффективной только в рамках поддержки отдельного человека. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Банка России.

«Представьте, что государство напечатает и раздаст всем гражданам по 1000 рублей. Но ведь товаров в экономике в этот момент не прибавится. То есть предложение товаров останется прежним, а платёжеспособный спрос на них одномоментно увеличится», — говорится в сообщении Центробанка.