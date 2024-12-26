ЦБ объяснил, почему массовая раздача денег не сделает россиян богаче
ЦБ: Массовая раздача денег не сделает россиян богаче, а усилит инфляцию
В Банке России заявили, что раздача денег гражданам страны не приведёт к увеличению богатств у населения, а только будет разгонять инфляцию. Такая мера может быть эффективной только в рамках поддержки отдельного человека. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Банка России.
«Представьте, что государство напечатает и раздаст всем гражданам по 1000 рублей. Но ведь товаров в экономике в этот момент не прибавится. То есть предложение товаров останется прежним, а платёжеспособный спрос на них одномоментно увеличится», — говорится в сообщении Центробанка.
Последствия массовой раздачи денег очевидны и неизбежны: цены возрастут, нивелируя предполагаемое увеличение покупательной способности. Таким образом, граждане не смогут приобрести больше товаров и услуг, несмотря на рост денежной массы. По сути, массовая раздача денег ведет не к обогащению населения, а к стимулированию инфляционных процессов.
К слову, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что решение о сохранении ключевой ставки на высоком уровне поможет снизить инфляцию в стране. Напомним, ключевая процентная ставка по-прежнему составляет 21%. Центральный банк Российской Федерации принял решение оставить её на том же уровне. Тем не менее, как отмечалось, в ходе обсуждения регулятор рассматривал варианты повышения ставки до 22% или 23%.
Life.ru