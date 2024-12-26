В оперативном штабе объяснили введение режима ЧС на Кубани

Введение федерального режима ЧС позволит привлечь в регион дополнительные средства на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

«Это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций для ликвидации последствий, в первую очередь в той части, которая связана с акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Кроме того, там отметили, что это поможет оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам РФ (Краснодарскому краю и Крыму) из резервного фонда Правительства Российской Федерации.