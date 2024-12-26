В оперативном штабе объяснили введение режима ЧС на Кубани
Оперштаб: Введение ЧС на Кубани позволит привлечь допонительное финансирование
Введение федерального режима ЧС позволит привлечь в регион дополнительные средства на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.
«Это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций для ликвидации последствий, в первую очередь в той части, которая связана с акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении оперативного штаба.
Кроме того, там отметили, что это поможет оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам РФ (Краснодарскому краю и Крыму) из резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Напомним, 15 декабря в водах Керченского пролива произошла авария с танкерами «Волгонефть». В результате происшествия в море оказалось около 9 тысяч тонн мазута, которое впоследствии выбросило на побережье Краснодарского края. Загрязнённой оказалась 54-километровая береговая линия Кубани, из которых 44 километра находятся в Анапе. Сегодня в регионе ввели ЧС федерального уровня.
Telegram / Вениамин Кондратьев