Анна Заворотнюк устроила гендер-пати в Дубае, но не раскрыла пол ребёнка

Анна Заворотнюк, дочь скончавшейся в конце мая Анастасии Заворотнюк, устроила гендер-пати в Дубае вместе с мужем Тимуром Исмаиловым. Она поделилась в социальных сетях, что интуиция не подвела её, и она угадала пол ребёнка, однако раскрывать его не стала.

«Мы уже знаем пол, у нас был очень милый гендер-пати для двоих. Правда, никто из нас не удивился результату, так как я с первой недели уже убедила всех близких в том, что чувствую, кто там будет, и оказалась права», — рассказала девушка.

Анна Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

Анна также поделилась тем, как они отметили это событие. Пара разрезала торт из своей любимой пекарни, которая вызывает у них приятные воспоминания о времени, проведённом в США. Анна и Тимур познакомились во время учёбы в Нью-Йорке восемь лет назад. Их отношения стали официальными в 2021 году перед переездом в Объединённые Арабские Эмираты. Теперь они с нетерпением ждут появления первенца.