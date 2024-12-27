«Чё стоишь, убирай собаку»: В Москве неадекват на BMW насмерть задавил таксу и устроил перепалку
В Москве водитель насмерть задавил таксу, нахамил хозяйке и скрылся с места ДТП
В Москве неадекват на BMW насмерть задавил таксу и устроил перепалку. Обложка © pixabay / congerdesign
В минувший понедельник, 23 декабря, в московском посёлке Рублёво случилась трагедия, унёсшая жизнь таксы, которую хозяйка выгуливала на поводке. Бедное животное задавил водитель BMW, отличившийся неадекватным поведением. Вместо помощи и извинений он нахамил хозяйке питомца и устроил перепалку со свидетелями ДТП.
«Водитель сбивает мою собаку и стоит на месте, не выходит из машины. Я плачу, потому что собака насмерть, не могу ничего сделать. Были свидетели — бабушка с девочкой. Водитель опустил стекло машины и говорит: «Чё стоишь, убирай собаку». Так он повторил ещё раз пять», — рассказала Карина, владелица таксы.
Девушка в слезах попросила помощи. По её словам, водитель вышел из машины, положил собаку в пакет и заявил, мол, она маленькая и незаметная, особенно в темноте. Находившаяся рядом бабушка попыталась пристыдить мужчину, на что получила жёсткий ответ: «А ты вообще заткнись».
После этого неадекват покинул место ДТП. Однако Карина сфотографировала место трагедии и вызвала полицию. Она отметила в беседе с «Газетой.ru», что намерена судиться с водителем и взыскать с него компенсацию морального вреда, а также лишить прав. Девушка подчеркнула, что от действий мужчины пострадали и другие жители дома.
«Нескольких жителей нашего дома он уже подрезал на преддомовой территории. Один раз он чуть не сбил маму моей соседки, наехал на неё. Плюс у него была стычка ещё с молодыми ребятами, тоже по поводу парковки», — заключила хозяйка сбитой собаки.
Ранее в Мытищах соседи отбили собаку у пьяного хозяина, который чуть не забил её до смерти. А в Приамурье живодёр привязал собаку к машине и протащил по дороге. Кроме того, в Забайкалье спасли ротвейлера Барона из рук живодёра.