«Чё стоишь, убирай собаку»: В Москве неадекват на BMW насмерть задавил таксу и устроил перепалку

В минувший понедельник, 23 декабря, в московском посёлке Рублёво случилась трагедия, унёсшая жизнь таксы, которую хозяйка выгуливала на поводке. Бедное животное задавил водитель BMW, отличившийся неадекватным поведением. Вместо помощи и извинений он нахамил хозяйке питомца и устроил перепалку со свидетелями ДТП.

«Водитель сбивает мою собаку и стоит на месте, не выходит из машины. Я плачу, потому что собака насмерть, не могу ничего сделать. Были свидетели — бабушка с девочкой. Водитель опустил стекло машины и говорит: «Чё стоишь, убирай собаку». Так он повторил ещё раз пять», — рассказала Карина, владелица таксы.

Девушка в слезах попросила помощи. По её словам, водитель вышел из машины, положил собаку в пакет и заявил, мол, она маленькая и незаметная, особенно в темноте. Находившаяся рядом бабушка попыталась пристыдить мужчину, на что получила жёсткий ответ: «А ты вообще заткнись».

После этого неадекват покинул место ДТП. Однако Карина сфотографировала место трагедии и вызвала полицию. Она отметила в беседе с «Газетой.ru», что намерена судиться с водителем и взыскать с него компенсацию морального вреда, а также лишить прав. Девушка подчеркнула, что от действий мужчины пострадали и другие жители дома.