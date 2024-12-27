«Борьба не заканчивается»: Ветеран «Альфы» объяснил, что случится после краха Зеленского
Ветеран «Альфы» Попов: Зеленский работает на США и Британию
Владимир Зеленский работает не на интересы Украины, а на США и Британию. Об этом заявил ветеран спецназа «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов, комментируя сорванный российскими силовиками террористический акт в Москве.
По его словам, попытки ослабить нашу страну представляют собой долгосрочную стратегию, которая не соответствует подходу киевских властей, чаще всего сосредоточенных на решении сиюминутных задач. Попопв отметил, что даже если все цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты, а режим Зеленского рухнет, противостояние между Россией и Западом, вероятно, продолжится.
«Борьба Запада с нами не заканчивается на Украине, но и наше противоборство с ними даже после падения режима Зеленского и достижения целей СВО тоже не заканчивается. Эта борьба будет вестись ещё очень много лет», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Напомним, ФСБ сорвал террористический акт в Москве, в результате которого высших офицеров Минобороны должны были убить замаскированной под пауэрбанк бомбой. Позже силовики показали видео допроса россиян, планировавших теракты против офицеров МО. В ходе допроса агент СБУ раскололся и рассказал, как хотел передать бомбу военному РФ под видом подарка.
Telegram / Zelenskiy / Official