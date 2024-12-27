Владимир Зеленский работает не на интересы Украины, а на США и Британию. Об этом заявил ветеран спецназа «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов, комментируя сорванный российскими силовиками террористический акт в Москве.

По его словам, попытки ослабить нашу страну представляют собой долгосрочную стратегию, которая не соответствует подходу киевских властей, чаще всего сосредоточенных на решении сиюминутных задач. Попопв отметил, что даже если все цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты, а режим Зеленского рухнет, противостояние между Россией и Западом, вероятно, продолжится.