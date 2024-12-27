Представители компании Embraer прилетели из Бразилии в Актау, где рухнул самолёт

В Актау, на место крушения лайнера авикомпании «Азербайджанские Авиалинии» (Azerbaijan Airlines, AZAL), прибыли официальные представители бразильского завода-изготовителя самолёта Embraer. Об этом докладывает Министерство транспорта Казахстана.

«Из Бразилии в город Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции. Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия», — говорится в сообщении.