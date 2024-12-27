Представители компании Embraer прилетели из Бразилии в Актау, где рухнул самолёт
В Актау, на место крушения лайнера авикомпании «Азербайджанские Авиалинии» (Azerbaijan Airlines, AZAL), прибыли официальные представители бразильского завода-изготовителя самолёта Embraer. Об этом докладывает Министерство транспорта Казахстана.
«Из Бразилии в город Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции. Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия», — говорится в сообщении.
Сообщается, что вскоре ожидается делегация бразильского Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA).
Напомним, утром 25 декабря в 09:28 у аэропорта Актау случилась катастрофа пассажирского самолёта «Азербайджанских Авиалиний», летевшего из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, в их числе: 16 граждан РФ, 42 гражданина Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана, гражданство ещё одного человека уточняется. В результате 38 человек погибли, спаслось 29, в том числе 9 россиян. Накануне их доставили в Россию самолётом МЧС.
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