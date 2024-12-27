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Регион
27 декабря, 14:08

МИД РФ опроверг сообщения о переговорах с Баку и Астаной по катастрофе под Актау

Российские дипломаты не вступали в переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий авиакатастрофы под Актау. Это вброс по политическому заказу, заявили в дипведомстве РФ.

«В Сети с подачи находящихся в натовских странах иноагентов распространяется фейк о том, что некие высокопоставленные сотрудники Центрального аппарата МИД России якобы вели переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся 25 декабря 2024 года авиакатастрофы в городе Актау», — подчеркнули на Смоленской площади.

Там добавили, что никаких подобных переговоров не велось.

Предполагается, что за лживой информацией стоят некие политические силы. В МИД отметили, что это недостойный «пиар на трагедии».

В Казахстане опровергли слухи о версиях Баку по причинам авиакатастрофы в Актау
В Казахстане опровергли слухи о версиях Баку по причинам авиакатастрофы в Актау

Напомним, утром 25 декабря пассажирский борт «Азербайджанских Авиалиний», летевший из Баку в Грозный, рухнул недалеко от аэропорта Актау. В результате происшествия 38 человек погибли, выжило 29, в том числе 9 россиян. После этого авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила о заморозке полётов в ряд городов России.

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Life.ru

Николай Рюмин
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