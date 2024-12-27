МИД РФ опроверг сообщения о переговорах с Баку и Астаной по катастрофе под Актау

Российские дипломаты не вступали в переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий авиакатастрофы под Актау. Это вброс по политическому заказу, заявили в дипведомстве РФ.

«В Сети с подачи находящихся в натовских странах иноагентов распространяется фейк о том, что некие высокопоставленные сотрудники Центрального аппарата МИД России якобы вели переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся 25 декабря 2024 года авиакатастрофы в городе Актау», — подчеркнули на Смоленской площади.

Там добавили, что никаких подобных переговоров не велось.