МИД РФ опроверг сообщения о переговорах с Баку и Астаной по катастрофе под Актау
Российские дипломаты не вступали в переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий авиакатастрофы под Актау. Это вброс по политическому заказу, заявили в дипведомстве РФ.
«В Сети с подачи находящихся в натовских странах иноагентов распространяется фейк о том, что некие высокопоставленные сотрудники Центрального аппарата МИД России якобы вели переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся 25 декабря 2024 года авиакатастрофы в городе Актау», — подчеркнули на Смоленской площади.
Там добавили, что никаких подобных переговоров не велось.
Предполагается, что за лживой информацией стоят некие политические силы. В МИД отметили, что это недостойный «пиар на трагедии».
Напомним, утром 25 декабря пассажирский борт «Азербайджанских Авиалиний», летевший из Баку в Грозный, рухнул недалеко от аэропорта Актау. В результате происшествия 38 человек погибли, выжило 29, в том числе 9 россиян. После этого авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила о заморозке полётов в ряд городов России.
Life.ru