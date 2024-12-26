В Казахстане опровергли слухи о версиях Баку по причинам авиакатастрофы в Актау

Азербайджан и Россия не направляли Казахстану никаких версий крушения самолёта авиакомпании AZAL вблизи Актау. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавивший комиссию по расследованию причин катастрофы.

«Журналистские догадки и исследования основаны на каких-то источниках правительств. Мы находимся на контакте постоянно с коллегами из Азербайджана. Никто никаких версий нам ещё не сказал, официально мы никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали. Поэтому опровергнуть какую-либо версию невозможно», — пояснил чиновник, его цитирует агентство Казинформ.