В Казахстане опровергли слухи о версиях Баку по причинам авиакатастрофы в Актау
Премьер Казахстана Бозумбаев: Азербайджан не приводил версии падения самолёта
Азербайджан и Россия не направляли Казахстану никаких версий крушения самолёта авиакомпании AZAL вблизи Актау. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавивший комиссию по расследованию причин катастрофы.
«Журналистские догадки и исследования основаны на каких-то источниках правительств. Мы находимся на контакте постоянно с коллегами из Азербайджана. Никто никаких версий нам ещё не сказал, официально мы никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали. Поэтому опровергнуть какую-либо версию невозможно», — пояснил чиновник, его цитирует агентство Казинформ.
Напомним, 25 декабря в Казахстане упал лайнер азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, среди которых было семь россиян. Всего на борту находилось 67 человек, включая экипаж. По предварительной версии, лайнер столкнулся со стаей птиц во время снижения. Эксперты уже нашли на месте ЧП один чёрный ящик. Второй обнаружен днём 26 декабря.
Telegram / Tengrinews / Азамат Сарсенбаев