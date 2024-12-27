Родственников Асада задержали при попытке покинуть Ливан

Жена и дочь Дурейды Асада, который является двоюродным братом экс-лидера Сирии Башара Асада, задержаны службами безопасности Ливана при попытке покинуть Бейрут по поддельным заграничным паспортам. Об этом пишет газета An-Nahar.

«Ливанский суд в пятницу вынес постановление об аресте супруги Дурейда Асада и его дочери после обнаружения у них поддельных заграничных паспортов. К сведению, Дурейда Асад является сыном Рифаата Асада — дяди свергнутого президента Башара Асада», — указано в статье.