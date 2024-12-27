Родственников Асада задержали при попытке покинуть Ливан
An-Nahar: Жену и дочь брата Асада задержали при попытке уехать из Бейрута
Жена и дочь Дурейды Асада, который является двоюродным братом экс-лидера Сирии Башара Асада, задержаны службами безопасности Ливана при попытке покинуть Бейрут по поддельным заграничным паспортам. Об этом пишет газета An-Nahar.
«Ливанский суд в пятницу вынес постановление об аресте супруги Дурейда Асада и его дочери после обнаружения у них поддельных заграничных паспортов. К сведению, Дурейда Асад является сыном Рифаата Асада — дяди свергнутого президента Башара Асада», — указано в статье.
До этого правоохранительные органы Ливана официально опровергли сведения о наличии на территории страны высокопоставленных политиков и представителей силовых структур бывшего руководства Сирии.
Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у РФ. Асад возглавлял Сирию 24 года. До этого пост главы сирийского государства занимал его отец Хафез Асад. В Кремле позднее заявили, что не знают, когда точно состоится встреча Путина с Асадом.
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