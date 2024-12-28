«Она проиграла»: Зурабишвили призвали отправить за решётку во Франции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна понести наказание, если не покинет пост по истечении срока полномочий. По мнению политика, бунтовщицу при таком сценарии следует отправить за решётку.

«Она проиграла, а значит, виновна в попытке государственного переворота, если останется. Если это так, то она должна сесть в тюрьму», — отметил Филиппо.