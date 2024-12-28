«Она проиграла»: Зурабишвили призвали отправить за решётку во Франции
Филиппо: Зурабишвили нужно посадить в тюрьму, если она не сложит полномочия
Саломе Зурабишвили. Обложка © X / Zourabichvili_S
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна понести наказание, если не покинет пост по истечении срока полномочий. По мнению политика, бунтовщицу при таком сценарии следует отправить за решётку.
«Она проиграла, а значит, виновна в попытке государственного переворота, если останется. Если это так, то она должна сесть в тюрьму», — отметил Филиппо.
Так политик прокомментировал реакцию французского кабмина на аналогичное заявление со стороны правящей партии «Грузинская мечта». Ранее министр-делегат по европейским вопросам Бенджамин Хаддад возмутился угрозам в адрес Зурабишвили со стороны парламента, заявив, что это несовместимо ни с какими европейскими перспективами.
Напомним, что 14 декабря президентом Грузии был избран бывший советский футболист Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом, так как оппозиция бойкотировала выборы. При этом Зурабишвили отказалась признавать результаты и потребовала назначить новые выборы в парламент до 29 декабря.