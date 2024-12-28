Пожизненно осужденный маньяк из Перми отказался от показаний
360.ru: Убивший двух девушек маньяк из Перми отказался от показаний
Убивший двух девушек маньяк из Перми Сергей Халметов отказался от своих показаний. Он был приговорён к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство в 2006 году двух несовершеннолетних девочек. В 2017-м Халметов признался в расправе над 19-летней Валентиной. Тело жертвы так и не обнаружили, а злоумышленник решил уйти «в несознанку».
Валентина была убита в конце сентября 2002 году, когда на поезде отправилась в Пермь. Мать искала её даже через программу «Жди меня». А через 10 лет сотрудники почты обнаружили на вокзале странную записку, которую отдали правоохранителям.
«Добрые люди, кто найдёт этот листок, передайте это. Её маму зовут Шкляева Надя, папу — Шкляев Лёша, есть у неё брат, как зовут — не знаю. У них дочка потерялась много лет назад, зовут Валя. Мы сбежали с ней из тех мест, где нас держали. Нас продали», — цитирует записку 360.ru.
Надежда, мать Валентины, призналась, что сначала поверила в эту записку, хотя ей сказала, мол, это может быть чьей-то злой шуткой. Пойманный в 2017 году маньяк сознался, что студентку убил именно он. Однако сейчас он настаивает, что показания давал под давлением. По словам матери жертвы, преступник даже показывал, где искать останки девушки, но каждый раз эти места отличались.
Ранее Life.ru сообщал, что пьяный уралец зарезал сожительницу из-за телевизора, в результате чего четверо детей остались сиротами. А дочь жертвы «сибирского потрошителя» Спесивцева выросла и решила с ним поквитаться. В то же время маньяк из Златоуста, жестоко убивший двух девочек, пожаловался на суровый срок.