Пожизненно осужденный маньяк из Перми отказался от показаний

Убивший двух девушек маньяк из Перми Сергей Халметов отказался от своих показаний. Он был приговорён к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство в 2006 году двух несовершеннолетних девочек. В 2017-м Халметов признался в расправе над 19-летней Валентиной. Тело жертвы так и не обнаружили, а злоумышленник решил уйти «в несознанку».

Валентина была убита в конце сентября 2002 году, когда на поезде отправилась в Пермь. Мать искала её даже через программу «Жди меня». А через 10 лет сотрудники почты обнаружили на вокзале странную записку, которую отдали правоохранителям.

«Добрые люди, кто найдёт этот листок, передайте это. Её маму зовут Шкляева Надя, папу — Шкляев Лёша, есть у неё брат, как зовут — не знаю. У них дочка потерялась много лет назад, зовут Валя. Мы сбежали с ней из тех мест, где нас держали. Нас продали», — цитирует записку 360.ru.