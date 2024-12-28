Угодивший в развратный скандал экс-иерей с Урала ушёл на СВО
Экс-иерей Сидоров из Екатеринбурга, подозреваемый в домогательствах, ушёл на СВО
Даниил Сидоров. Обложка © VK / УРАЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ. Екатеринбургская епархия
Бывший иерей Даниил Сидоров, который подозревается в домогательствах, будет рядовым в десантно-штурмовом взводе. Мужчина уже отбыл к месту несения службы, заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
«Иерей Даниил Сидоров, конечно, никогда больше не сможет нести служение священника, но эта трагически испорченная страница его жизни – не последняя. Он сумел убедительно искренне попросить – и получил прощение у оскорблённых им людей. Сегодня он приступил к иному служению – Родине и её защите», — написал митрополит в телеграм-канале.
Кульберг добавил, что теперь Сидоров будет служить рядовым в десантно-штурмовом взводе и не станет отсиживаться в штабе. Бывший иерей принесёт на передовой плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд.
Напомним, ранее Даниила Сидорова обвинили в нападении на девушку с целью сексуального насилия. Утверждалось, что иерей преследовал её, а когда догнал, схватил за интимные места, повалил на землю и начал мастурбировать. Девушка спасла её мама. Суд в Екатеринбурге не стал отправлять священника под стражу, при этом Сидоров признал вину, ему запретили любые контакты с потерпевшей и свидетелями. Также епархия отстранила Сидорова от служения в церкви. Позднее сообщалось, что в его деле появилась новая жертва.