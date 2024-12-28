Угодивший в развратный скандал экс-иерей с Урала ушёл на СВО

Бывший иерей Даниил Сидоров, который подозревается в домогательствах, будет рядовым в десантно-штурмовом взводе. Мужчина уже отбыл к месту несения службы, заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

«Иерей Даниил Сидоров, конечно, никогда больше не сможет нести служение священника, но эта трагически испорченная страница его жизни – не последняя. Он сумел убедительно искренне попросить – и получил прощение у оскорблённых им людей. Сегодня он приступил к иному служению – Родине и её защите», — написал митрополит в телеграм-канале.