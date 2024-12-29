«Главное — градус»: Депутат Рады объяснил, почему Зеленский не реагирует на хейт в свой адрес
Нардеп Дубинский: Зеленский видит в ненависти народа реакцию на актёрский талант
Владимир Зеленский во время комедийного выступления. Обложка © YouTube / Студия Квартал 95 Online
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский воспринимает ненависть к себе со стороны соотечественников как результат актёрского мастерства. По словам парламентария, бывший комик всего лишь работает с эмоциями, а у «них нет знака плюс или минус».
«Главное — градус. А любовь это или ненависть — не имеет значения. У «пересидента» просто сменилось амплуа — от актёра семейной комедии до персонажа отвратительного фильма ужасов про свихнутого маньяка», — отметил Дубинский.
По словам парламентария, эта особенность помогает Зеленскому оставаться на плаву. Любой другой на его месте давно сдал бы позиции.
«Другого бы поток такого хейта просто смыл, но вы не понимаете психологию артиста», — подытожил депутат.
Дубинский неоднократно резко высказывался о Зеленском. После заявлений экс-комика о мобилизации 18-летних украинцев, он назвал политика работорговцем. Позднее, когда глава киевского режима потребовал от словацких спецслужб провести расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо, нардеп предложил отправить политика на Марс. А в качестве фона для новогоднего обращения парламентарий посоветовал Зеленскому выбрать «бусик» ТЦК, ведь главные атрибуты его власти — это боль, кровь и слёзы.