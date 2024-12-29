Озвучен возраст затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть»
РКО: Затонувшим в Керченском проливе танкерам «Волгонефть» было больше 50 лет
Танкер «Волгонефть-212». Обложка © Wikipedia / Alexxx1979
Затонувшие в Керченском проливе танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» были построены 55 и 51 год назад соответственно. Самым старым же представителям этой серии кораблей в 2024-м исполнилось 59 лет. Об этом говорится в реестровой книге «Российского классификационного общества».
По данным РИА «Новости», максимальный срок эксплуатации кораблей типа «Волгонефть» составляет около 15 лет. Причём средний возраст морского грузового флота РФ достигает 26 лет, речного — около 40.
Напомним, что 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в условиях шторма в Керченском проливе. Судна перевозили почти 9,2 тысячи тонн мазута, которые вылились в море. По оценкам экологов, миллионы обитателей Чёрного моря в районе инцидента погибли.