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Регион
29 декабря, 05:08

Озвучен возраст затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть»

РКО: Затонувшим в Керченском проливе танкерам «Волгонефть» было больше 50 лет

Танкер «Волгонефть-212». Обложка © Wikipedia / Alexxx1979

Танкер «Волгонефть-212». Обложка © Wikipedia / Alexxx1979

Затонувшие в Керченском проливе танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» были построены 55 и 51 год назад соответственно. Самым старым же представителям этой серии кораблей в 2024-м исполнилось 59 лет. Об этом говорится в реестровой книге «Российского классификационного общества».

По данным РИА «Новости», максимальный срок эксплуатации кораблей типа «Волгонефть» составляет около 15 лет. Причём средний возраст морского грузового флота РФ достигает 26 лет, речного — около 40.

Напомним, что 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в условиях шторма в Керченском проливе. Судна перевозили почти 9,2 тысячи тонн мазута, которые вылились в море. По оценкам экологов, миллионы обитателей Чёрного моря в районе инцидента погибли.

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Анатолий Цейко
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