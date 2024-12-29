Озвучен возраст затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть»

Затонувшие в Керченском проливе танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» были построены 55 и 51 год назад соответственно. Самым старым же представителям этой серии кораблей в 2024-м исполнилось 59 лет. Об этом говорится в реестровой книге «Российского классификационного общества».