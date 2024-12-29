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Регион
29 декабря, 06:49

Выйдет дешевле: Какие блюда для новогоднего застолья лучше купить, чем готовить

«ВМ»: Холодец для новогоднего застолья дешевле купить, чем готовить самому

Многие россияне из-за нехватки времени предпочитают вместо готовки заказывать готовые блюда в магазине или ресторане, что особенно актуально в Новый год. Как правило, за это приходится переплачивать, однако некоторые праздничные лакомства, действительно, выходят дешевле, выяснили редакторы «Вечерней Москвы».

Так, холодец выгоднее купить в магазине. Порция 500 грамм стоит порядка 500 рублей, а готовка обойдётся на 100 рублей дороже. Готовый набор шести тарталеток с икрой можно купить за 1200, что позволит сэкономить 300 рублей. А вот любимые салатики — оливье, селёдку под шубой и мимозу — при желании сэкономить придётся готовить дома, магазинные порции стоят дороже. И риски отравиться выше.

«Я рекомендую избегать покупки готовых новогодних блюд перед праздником. В первую очередь, потому что есть серьёзный риск отравления — сложно проследить, что кладут производители в блюда. Есть и сомнения насчёт срока годности», — предупредила диетолог Виктория Безнебеева.

Педиатр рассказала, с какого возраста дети могут есть оливье и другие новогодние салаты
Педиатр рассказала, с какого возраста дети могут есть оливье и другие новогодние салаты

Ранее Life.ru выяснил, что главный ингредиент праздничных застолий оказался причиной кариеса. Кроме того, россиянам объяснили, что делать с оставшимися салатами с Нового года. А ещё бренд-шеф рассказал, как сбалансировать новогоднее меню и избежать калорийных «бомб».

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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