Выйдет дешевле: Какие блюда для новогоднего застолья лучше купить, чем готовить

Многие россияне из-за нехватки времени предпочитают вместо готовки заказывать готовые блюда в магазине или ресторане, что особенно актуально в Новый год. Как правило, за это приходится переплачивать, однако некоторые праздничные лакомства, действительно, выходят дешевле, выяснили редакторы «Вечерней Москвы».

Так, холодец выгоднее купить в магазине. Порция 500 грамм стоит порядка 500 рублей, а готовка обойдётся на 100 рублей дороже. Готовый набор шести тарталеток с икрой можно купить за 1200, что позволит сэкономить 300 рублей. А вот любимые салатики — оливье, селёдку под шубой и мимозу — при желании сэкономить придётся готовить дома, магазинные порции стоят дороже. И риски отравиться выше.