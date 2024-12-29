Психолог объяснила, как реагировать на желание подростков отметить Новый год не дома

Независимо от того, как ребёнок решит отметить Новый год — дома или с друзьями — важно показать ему свою любовь и заботу, рекомендовала родителям сотрудник Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Валерия Шугаева. По её словам, важным аспектом в отношениях с наследником является понимание и уважение его чувств. Взрослые должны поддерживать желание подростка проводить время вне дома, подчеркивая, что ценят его самостоятельность и инициативу.

«Обсудите с подростком его планы на Новый год. Узнайте, почему он хочет провести праздник с друзьями, а не дома в кругу семьи и поделитесь своими опасениями или ожиданиями», — подчеркнула педагог-психолог в беседе с RG.ru.

Она добавила, что критика, даже если родители не согласны с выбором ребёнка, может быть вредной. Вместо этого лучше выразить свои опасения, чтобы подросток мог увидеть иную точку зрения. Основная цель критики — улучшение ситуации, а не выражение негативных эмоций. При общении с подростком полезно использовать технику «Я — сообщение», которая помогает говорить о своих чувствах без обвинений. Например, вместо упрёка «Ты не понимаешь, что это опасно?» можно сказать «Я беспокоюсь, что что-то может пойти не так и ты будешь расстроен».

Также важно предлагать компромиссы. Например, можно обсудить возможность провести часть праздника вместе с семьёй, а затем отпустить подростка к друзьям. Установка границ — ещё один важный момент. Родители должны обсудить основные правила поведения, которые подросток должен соблюдать, если ему разрешено идти на праздник с друзьями, например, время возвращения и способы связи.