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29 декабря, 10:35

Психолог объяснила, как реагировать на желание подростков отметить Новый год не дома

Психолог Шугаева: Желание ребёнка отметить Новый год вне дома можно поддержать

Независимо от того, как ребёнок решит отметить Новый год — дома или с друзьями — важно показать ему свою любовь и заботу, рекомендовала родителям сотрудник Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Валерия Шугаева. По её словам, важным аспектом в отношениях с наследником является понимание и уважение его чувств. Взрослые должны поддерживать желание подростка проводить время вне дома, подчеркивая, что ценят его самостоятельность и инициативу.

«Обсудите с подростком его планы на Новый год. Узнайте, почему он хочет провести праздник с друзьями, а не дома в кругу семьи и поделитесь своими опасениями или ожиданиями», — подчеркнула педагог-психолог в беседе с RG.ru.

Она добавила, что критика, даже если родители не согласны с выбором ребёнка, может быть вредной. Вместо этого лучше выразить свои опасения, чтобы подросток мог увидеть иную точку зрения. Основная цель критики — улучшение ситуации, а не выражение негативных эмоций. При общении с подростком полезно использовать технику «Я — сообщение», которая помогает говорить о своих чувствах без обвинений. Например, вместо упрёка «Ты не понимаешь, что это опасно?» можно сказать «Я беспокоюсь, что что-то может пойти не так и ты будешь расстроен».

Также важно предлагать компромиссы. Например, можно обсудить возможность провести часть праздника вместе с семьёй, а затем отпустить подростка к друзьям. Установка границ — ещё один важный момент. Родители должны обсудить основные правила поведения, которые подросток должен соблюдать, если ему разрешено идти на праздник с друзьями, например, время возвращения и способы связи.

Наконец, после возвращения наследника домой важно поддерживать общение, спросить, как прошёл Новый год. При этом родителям следует доверять своей интуиции и прислушиваться к своим чувствам. Если возникают опасения по поводу безопасности ребёнка или его готовности к самостоятельной встрече праздника, это может быть сигналом отложить сбор у друзей на более подходящее время, резюмировала специалист.

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Борис Эльфанд
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