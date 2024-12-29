Россиянам объяснили, как избежать спонтанных покупок к Новому году
Эксперт Лашко: Избежать спонтанных покупок поможет заранее спланированный бюджет
Траты россиян серьёзно возрастают в преддверии Нового года, поэтому финансовый эксперт Алексей Лашко дал соотечественникам советы, которые помогут избежать спонтанных покупок. Прежде всего он рекомендовал определить бюджет заранее, обговорив потенциальные траты с членами семьи.
«Вообще, нужно чётко понимать, что ведение совместного семейного бюджета — это не чудеса. Это открытость в отношениях и планах на будущее», — подчеркнул финансист.
Собеседник РИА «ФедералПресс» предупредил, что планирование расходов может «убить» эффект сюрприза при покупке новогодних подарков. В то же время от призвал «не откупаться» от родных сертификатами, а проявить внимание к их нуждам. Человеческое отношение, по словам финансиста, важнее дорогостоящих подарков.
Kandinsky 3.1 / Life.ru