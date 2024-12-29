Россиянам объяснили, как избежать спонтанных покупок к Новому году

Траты россиян серьёзно возрастают в преддверии Нового года, поэтому финансовый эксперт Алексей Лашко дал соотечественникам советы, которые помогут избежать спонтанных покупок. Прежде всего он рекомендовал определить бюджет заранее, обговорив потенциальные траты с членами семьи.

«Вообще, нужно чётко понимать, что ведение совместного семейного бюджета — это не чудеса. Это открытость в отношениях и планах на будущее», — подчеркнул финансист.