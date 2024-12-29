Россиянам рассказали, как продлить новогодние каникулы до 15 дней

Нынешние новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. Первая рабочая неделя января будет состоять всего из двух дней, после чего вновь начнутся выходные. Однако если оформить на 9-10 числа отпуск, то зимний отдых можно растянуть аж на 15 дней, выяснили в РИА «ФедералПресс» .

Тем не менее, отдыхать в январе сверх официальных выходных невыгодно, потому что рабочих дней мало и стоят они дороже. К примеру, при пятидневке с зарплатой в 100 тысяч рублей лишние два дня даже с учётом отпускных лишат вас почти пяти тысяч рублей. Поэтому эксперты рекомендуют при острой необходимости брать отгулы, которые можно заработать за сверхурочную работу. А ещё два отгула, согласно закону, положены донорам крови: один в день сдачи, второй — любой день на выбор.