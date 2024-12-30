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Регион
29 декабря, 22:23

«Не собираемся»: Лавров исключил участие России во втором «саммите мира»

Лавров: Россия не собирается участвовать во втором «саммите мира» по Украине

Россия не примет участие во втором «саммите мира» по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Москва не отправит на конференцию свою делегацию, даже если получит соответствующее приглашение. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», — отметил дипломат в интервью ТАСС.

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Дата второй конференции по Украине ещё не назначена, но в ноябре Киев заявлял, что она состоится «в ближайшем будущем». Первый саммит прошёл в Швейцарии 15-16 июня и завершился полным провалом.

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Telegram / МИД России

Илья Пушкарев
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