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30 декабря, 03:54

Южная Корея проведёт проверку всех Boeing 737-800 после трагедии в Муане

Южнокорейские власти анонсировали масштабную проверку всех самолётов Boeing 737-800 после крушения лайнера авиакомпании Jeju Air в Муане. Как сообщает агентство Yonhap, шасси рухнувшего борта не сработало должным образом, что и привело к катастрофе.

По данным Минтранса республики, оценка технического состояния всех Boeing аналогичной модели в авиапарках местных перевозчиков будет проведена в ближайшие дни. Специалистам предстоит выяснить, соответствуют ли самолёты обязательным стандартам безопасности. Особое внимание планируется уделить изучению записей о техобслуживании и итогам лётных проверок.

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Напомним, что в результате крушения воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в Южной Корее погибли 179 человек. По предварительным данным, причиной катастрофы стали птицы. При этом в аэропорту заявили, что экипаж был предупреждён об угрозе столкновения. Для выяснения всех обстоятельств из разбившегося лайнера уже извлечены чёрные ящики.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergei A. Tkachenko

Тимур Хингеев
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