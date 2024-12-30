Южная Корея проведёт проверку всех Boeing 737-800 после трагедии в Муане

Южнокорейские власти анонсировали масштабную проверку всех самолётов Boeing 737-800 после крушения лайнера авиакомпании Jeju Air в Муане. Как сообщает агентство Yonhap, шасси рухнувшего борта не сработало должным образом, что и привело к катастрофе.